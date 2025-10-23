به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: ۴۹۱ نفر از سربازان وظیفه دارای مهارت در این استان از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون بیش از ۷۳۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال دریافت کردند.

سرهنگ مهدیون افزود: این تسهیلات از سوی دبیرخانه گروه کاری مهارت تا اشتغال که در معاونت وظیفه عمومی استان مستقر است به سربازان دارای مهارت اعطا می‌شود.

وی یادآور شد: معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان به لحاظ اعطای این تسهیلات برابر اعلام ستاد کل نیرو‌های مسلح، رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

مهدیون اظهار داشت: با اجرای طرح ابتکاری با عنوان «پلیس رئوف سفیران ۱۴ معصوم (ع)» که از سوی فرماندهی انتظامی استان تدبیر و ابلاغ شده است این معاونت وظیفه دارد در شناسایی افراد بی‌بضاعت و نیازمند و مساعدت و ارایه خدمات به آنها بیش از پیش فعال باشد که این امر به خوبی انجام و نهادینه شده است.

وی با اشاره به ارایه مشاوره و راهنمایی از طریق تلفن گویای ۰۹۶۴۸۰ در راستای خدمات رسانی غیرحضوری به شهروندان، تصریح کرد: برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی، استان زنجان رتبه برتر کشور را به لحاظ کمیت و کیفیت پاسخگویی به متقاضیان دارد.

مهدیون با بیان اینکه معافیت‌های مقام معظم رهبری برای مشمولان غایب دارای سه و چهار فرزند در استان انجام می‌شود، گفت: به این صورت که مشمولان غایبی که بالای ۴۰ سال و دارای سه فرزند هستند و مشمولان غایب زیر ۴۰ سال دارای چهار فرزند از خدمت سربازی معاف می‌شوند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: این معافیت‌ها از سال ۱۴۰۲ شروع شده است و تا پایان امسال برای مشمولان واجد شرایط اعمال خواهد شد.

مهدیون افزود: طرح «انصار» ویژه مشمولان غایب بیش از هشت سال در این معاونت به صورت توافقی و بر اساس شرایط مشمولان پیش بینی و اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از جامعه معلولان و مشمولان تحت پوشش سازمان‌های حمایتی شامل بهزیستی و کمیته امداد، معافیت‌های کفالت برای افراد دارای سه خواهر، مادران فاقد همسر و خانواده‌های دارای معلول پیش بینی شده است که متقاضیان می‌توانند از طریق واحد مددکاری اجتماعی، موارد را پیگیری کنند.