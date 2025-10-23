در اقدامی نوآورانه و معنوی، پویش «وقف درخت» بارای مشارکت مردمی در توسعه و بازسازی عتبات عالیات در شهرستان رفسنجان آغاز شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات رفسنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشینه درخشان مردم این شهرستان در کمک به طرحهای عمرانی عتبات اعلام کرد: رفسنجان نخستین شهرستانی بود که در کشور به‌صورت جدی در جمع‌آوری نذورات و مشارکت در ساخت‌وساز‌های عتبات عالیات فعال شد و. امروز نیز با تکمیل صحن حضرت زهرا (سلام الله علیها) در نجف اشرف و با اجرای طرح توسعه حرم مطهر امام حسین (علیه‌السلام) در کربلا و اعتاب مقدسه، مردم این دیار بار دیگر پیشگام شده‌اند.

علی سلطانی افزود: پویش وقف درخت برای ایجاد راهی ساده، ماندگار و پربرکت برای مشارکت مردم راه‌اندازی شده و در این طرح، مردم می‌توانند یک یا چند درخت پسته یا سایر درختان خود را وقف یا هبه کنند تا درآمد حاصل از آن صرف توسعه حرم‌های مطهر در کربلا، سامرا، نجف و کاظمین شود.

به گفته وی، برای هر وقف، سند رسمی در دو نسخه تهیه می‌شود؛ یکی در ستاد بایگانی شده و دیگری به مالک درخت تحویل داده می‌شود و این سند می‌تواند تا نسل‌های آینده ادامه یابد و وراث نیز در ثواب آن شریک باشند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات رفسنجان تأکید کرد: همه نذورات صرف خرید مصالح از داخل کشور می‌شود و نیرو‌های متخصص ایرانی در اجرای طرحها مشارکت دارند.

وی از مردم رفسنجان دعوت کرد تا با مشارکت در این پویش معنوی، درختی برای حرم بکارند و ریشه‌ای برای آخرت خود و فرزندانشان بنا نهند؛ زیرا ثمره این درختان نه‌ فقط پسته، بلکه آرامش زائران و رضایت اهل بیت علیهم‌السلام خواهد بود.