به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام علی مرادی امام جمعه شاهین دژ در جلسه شورای فرهنگ عمومی شاهین دژ که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. به اهمیت این رویداد تاریخی اشاره کرد وگفت:جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران با حمایت آمریکا، اثبات کرد که ۱۳ آبان امسال صرفاً یادآوری حوادث تاریخی مربوط به سال‌های گذشته نیست، بلکه صحنه‌ای زنده و مستمر از تقابل و مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی به صورت زنده و مستمر است.

حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی نیز به اهمیت راهپیمایی این روز تاریخی اشاره کرد وافزود: دانشجویان انقلابی در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ با خشم و اعتراض، نسبت به جنایت‌ها و خیانت‌های آمریکا به سفارت این کشور در تهران حمله کردند.

او سپس گفت:دانشجویان خواهان پاسخگویی آمریکا به رفتار‌های مداخله‌جویانه‌اش بودند، دولت ایالات متحده دست به خیانت دیگری زد و با طراحی حمله نظامی به ایران، قصد داشت با بمب‌باران تهران، منزل امام خمینی (ره) و مراکز دولتی کشور را هدف قرار دهد؛ اما به لطف خداوند متعال و امداد‌های الهی، عملیات نظامی طبس با شکست مواجه شد و ماهیت واقعی آمریکا برای ملت ایران بیش از پیش آشکار شد.

دراین جلسه محمد فتحی سرپرست فرمانداری شاهین دژ و سرهنگ وهاب عباسفام فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ در خصوص مسیر و نحوه برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان پیشنهاد‌های خودرا ارائه دادند.