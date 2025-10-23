به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز پنج‌شنبه، یکم آبان ماه دریازدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی وارد ارومیه مرکز آذربایجان غربی شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این سفر ضمن برگزاری نشست با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی، نشست توسعه عدالت آموزشی و نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان را نیز برگزار خواهد کرد و در پایان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح خواهد کرد.

همچنین در این سفر بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی در شهرستان نقده، هنرستان ۲۱ کلاسه گلشهر در شهرستان ارومیه و مدرسه ۱۲ کلاسه شهرستان مهاباد به صورت برخط افتتاح خواهد شد.