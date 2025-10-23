به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وهب مختاران با تشریح اقدامات نظارتی و حاکمیتی این اداره کل، از کاهش ۵۰ درصدی سوانح کار در سال گذشته خبر داد و این موفقیت را مرهون همکاری دستگاه‌های همکار و جدیت در اجرای قوانین ایمنی و پدافند غیرعامل در کارگاه‌های پرخطر دانست.

او با تأکید بر اینکه «هر کارگر حق دارد که سالم به سر کار بیاید و سالم هم به خانه باز گردد»، این اصل را سرلوحه کار همکاران خود در اداره کل و دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، افزود: با توجه به اهمیت این موضوع برای ما، نظارت‌های مستمر، تذکرات لازم به کارفرمایان محترم برای تقویت ایمنی، استفاده از تجهیزات استاندارد و رعایت شرایط پدافند غیرعامل، همه دست به دست هم داده‌اند تا شاهد کاهش این اتفاقات باشیم.

مختاران حتی وقوع یک حادثه در طول یک ماه در سطح استان را زیاد دانست و تصریح کرد: تلاش می‌شود تا با تمام توان جلوی بروز این سوانح گرفته شود.