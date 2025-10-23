به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سید مالک حسینی در نخستین همایش منطقه‌ای سرمایه گذاری استان کرمان که به میزبانی شهرستان زرند برگزار شد، گفت: بنگاه‌های کوچک در تولید توانمند هستند، اما در کیفیت و بازاریابی ضعف دارند؛ از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ به علت محدودیت منابع مالی، توسعه ظرفیت تولید برایشان پرهزینه است. اتصال این دو حلقه، راهبردی مؤثر برای پایداری اشتغال است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره نحوه معرفی توانمندی بنگاه‌های کوچک و نحوه اتصال آنها به بنگاه‌های بزرگ توضیح داد: با داده‌های کامل سه سال گذشته از بنگاه‌های زیر ۲۰ نفر و اطلاعات محلی جمع‌آوری‌شده از بیش از ۳۶ دستگاه و نهاد و با مشارکت حکمرانی بومی، سامانه‌ای طراحی شده که ضمن شناسایی بیش از ۸۵۱ هزار فرصت کسب و کاری امکان اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ را از طریق تسهیلگران محلی و شرکت‌های واسط فراهم می‌کند.

وی با تاکیدبر توجه به زنجیره ارزش و استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و اتکا به توان داخلی کشور ، رویکرد هم‌افزایی و تعامل برای سرعت دادن به توسعه مناطق مختلف را ضروری دانست.

در این همایش سرمایه‌گذاران استان کرمان، نماینده مردم زرند و کوهبنان در شهرستان‌های زرند و کوهبنان و مسئولان اقتصادی استان، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.