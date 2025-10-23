رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: در مقابله قاطع با افرادی که چهره دادگستری را مخدوش می‌کنند، به‌ویژه کارچاق‌کن‌ها، هیچ‌گونه مماشاتی نداریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، حیدر آسیابی در مراسم معرفی رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در گلستان با تأکید بر اهمیت نهاد‌های نظارتی در نظام اسلامی گفت:جایگاه نظارت در حاکمیت مورد تأکید دین مبین اسلام است و هیچ نهادی خود را بی‌نیاز از نظارت نمی‌بیند. نظارت، بیش از آنکه برخورد و مچ‌گیری باشد، نقش صیانتی دارد.

آسیابی با اشاره به خط‌مشی‌های ترسیم‌شده در قوه قضاییه افزود: نگاه مدیریت دادگستری گلستان همواره بر تقویت واحد‌های نظارتی و صیانت از سرمایه انسانی مبتنی بوده است و رویکرد پیشگیرانه در اولویت برنامه‌های حفاظت و اطلاعات دادگستری استان است.

آسیابی در ادامه با تأکید بر برخورد جدی با عوامل خدشه‌دارکننده اعتبار دستگاه قضا اظهار کرد: در مقابله قاطع با افرادی که چهره دادگستری را مخدوش می‌کنند، به‌ویژه کارچاق‌کن‌ها، هیچ‌گونه مماشاتی نداریم و اقدامات مؤثری نیز در این زمینه و همچنین در حوزه کارشناسان و وکلا انجام شده است و مجموعه حفاظت استان قاطع، هوشمندانه و پرتلاش عمل کرده است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: اکنون در تمامی حوزه‌های قضایی استان، رابط ثابت حفاظت و اطلاعات فعال است و با افزایش نیرو‌های این مجموعه، سلامت دستگاه قضایی استان ارتقا یافته است.

آسیابی افزود: تقویت این نهاد نظارتی به‌ویژه در حوزه‌های قضایی و دادگاه‌های بخش ضروری است و آماده‌ایم نیروی انسانی مورد نیاز آن را به طور کامل تأمین کنیم.