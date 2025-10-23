پخش زنده
دانشآموز زنجانی نفر نخست بخش شعر طرح ملی «صبح رویش» شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در آیین تجلیل از برگزیدگان نخستین دوره طرح ملی «صبح رویش»، با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، زهرا امیدی از استان زنجان بهعنوان نفر اول بخش شعر این رقابت ملی معرفی و تجلیل شد.
طرح ملی «صبح رویش» با هدف پیوند میان نماز جمعه و هنر دانشآموزی، با همکاری شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، دفتر امام جمعه ساوجبلاغ و سازمان دانشآموزی کشور برگزار شد.