کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز و فردا افزایش یک تا دو درجهای دما در بیشتر مناطق هرمزگان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سعیده خوارزمی افزود: امروز صبحگاهی وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرام و در بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد و متلاطم شدن دریا پیش بینی میشود.
او افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری هوا در بیشتر مناطق پایدار پیش بینی میشود، غبار محلی پدیده بیشتر مناطق استان خواهد بود.
خوارزمی تصریح کرد: شرایط ترددهای دریایی تا ظهر مساعد و از بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان وضعیت دریا متلاطم خواهد شد.
او افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۳۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا یک متر و بیست سانتیمتر پیش بینی میشود و توصیه میشود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد در بعدازظهر و اوایل شب خودداری کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: این شرایط دریایی تا اواخر سوم آبان تداوم خواهد داشت و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات شمالی و شرقی استان رشد ابر با احتمال بارش پراکنده باران و رعد وبرق گاهی افزایش لحظهای سرعت باد دور از انتظار نیست.