پخش زنده
امروز: -
ملیپوش زنجانی، مهدی قربانی، در کنار سایر بازیکنان تیم ملی بسکتبال با ویلچر تمرینات خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵ در تایلند آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی قربانی از استان زنجان تا هفتم آبانماه در اردوی آمادهسازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان حضور دارد.
این اردو برای آمادهسازی تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵ در کشور تایلند، از ۳۰ مهر تا ۷ آبان در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان در حال برگزاری است.
تمرینات تیم ملی با حضور ۱۲ ملیپوش از استانهای مختلف کشور و زیر نظر بهروز سلطانی سرمربی تیم ملی دنبال میشود.