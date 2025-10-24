حضور بسکتبالیست زنجانی در اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر

ملی‌پوش زنجانی، مهدی قربانی، در کنار سایر بازیکنان تیم ملی بسکتبال با ویلچر تمرینات خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵ در تایلند آغاز کرده است.