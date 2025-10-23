پخش زنده
امروز: -
آیت الله جوادی آملی: عدالت مهمترین خواسته هر ملتی است که برقراری آن در جامعه موجب دلگرمی و امید به آینده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ وی با بیان اینکه وجود بی عدالتی در جامعه، کارهای صورت گرفته را نیز از نظرها پنهان میکند افزود: عدالت پیش نیاز داشتن یک جامعه آرام است که در پرتو آن خدمات انجام شده نیز بهتر دیده میشود.
آیت الله جوادی آملی افزود: جهاد تنها در میدان جنگ نیست افزود: مسئولی که برای رفع مشکلات مردم تلاش میکند، خدمتش جهاد در راه خداست.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید تا حد توان خود برای اجرای عدالت و آرامش مردم بکوشند، افزودند: آنچه از توان شما برمیآید انجام دهید و در عین حال به مردم وعدههای صادق بدهید تا ملت نه بیراهه برود و نه راه کسی را ببندد؛ این تلاشها در مسیر حفظ نظام، خود نوعی جهاد است.
این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت پرهیز از اختلاف میان دولت و ملت تاکید کرد و افزود: شکاف میان ملت و دولت در هر حکومتی باشد باعث آسیب زدن به اساس آن حکومت میشود بنابراین باید از هرگونه اختلافی که باعث ایجاد تفرقه در جامعه میشود خودداری کرد.