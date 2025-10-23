مستند «عقل جنون آگاه»، مجموعه «خانم مارپل»، مستند «فیگو، انتقالی که دنیار را تغییر داد» و آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره چند رسانه‌ای میراث فرهنگی، خبر‌های امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «عقل جنون آگاه»، امشب ساعت ۱۹ ازشبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش می‌شود.

مجموعه «خانم مارپل»ف هر شب ساعت ۲۱ ازشبکه نمایش پخش می‌شود.

مستند «فیگو، انتقالی که دنیار را تغییر داد»، امروز ساعت ۱۸ از شبکه فراتر پخش و فردا ساعت ۱۹:۳۰ بازپخش می‌شود.

آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره چند رسانه‌ای میراث فرهنگی، ۳۰ آبان است.