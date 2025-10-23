پخش زنده
امروز: -
در اقدامی تازه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مارک ساوایا تاجر عراقی، آمریکایی و مالک شبکه فروش ماریجوانا در ایالت میشیگان را بهعنوان نماینده ویژه خود در بغداد منصوب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در اقدامی تازه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مارک ساوایا تاجر عراقی، آمریکایی و مالک شبکه فروش ماریجوانا در ایالت میشیگان را بهعنوان نماینده ویژه خود در بغداد منصوب کرد.
پیشینه تجاری او در حوزه مواد مخدر، انتقاداتی را در عراق و آمریکا بدنبال داشته است. ناظران این انتصاب را نشانهای از سیاست نفوذ غیرمستقیم واشنگتن در آستانه انتخابات مجلس عراق میدانند.