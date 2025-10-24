پخش زنده
مردم استان زنجان دعوت شدند تا با پیوستن به پویش ملی «بساز مدرسه» در ساخت و تجهیز مدارس سراسر کشور مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان از تمامی خیرین، نیکاندیشان و اقشار مختلف مردم دعوت کرد تا با پیوستن به پویش ملی «بساز مدرسه» در راستای ارتقاء فضای آموزشی و توسعه زیرساختهای مدارس کشور مشارکت کنند.
این پویش ملی که به منظور ساماندهی و تسهیل ارتباط میان خیرین مدرسهساز و سایر علاقهمندان ایجاد شده است، بستری مناسب برای جذب مشارکتهای نقدی و غیرنقدی، اهدای کالا و خدمات و همکاری در اجرای پروژههای عمرانی مدارس فراهم آورده است.
مردم شریف استان زنجان میتوانند از طریق ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۲۲۴، شمارهگیری کد دستوری #۲۴* و یا مراجعه به سایت رسمی پویش به آدرس https://besazemadrese.ir نسبت به ثبت نام و مشارکت در این طرح اقدام کنند.
پویش «بساز مدرسه» با هدف تسهیل و استمرار همکاری خیرین و پیگیری روند اجرای پروژهها، نقش مهمی در تأمین و تجهیز فضای آموزشی مناطق مختلف کشور ایفا مینماید.
اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان از تمامی هماستانیها درخواست دارد تا با همراهی و مشارکت فعال خود، زمینهساز بهبود شرایط آموزشی و تربیتی دانشآموزان عزیز کشور باشند.