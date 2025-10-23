صف آرایی شمس آذر مقابل فولاد
خبرهایی از صف آرایی شمس آذر مقابل فولاد تا پذیرایی فوتسالیستهای پردیس از نماینده مرکزی را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این بازی از ساعت ۱۹ فردا در اهواز برگزار خواهد شد.
شمس آذر با کسب ۲ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.
پذیرایی فوتسالیستهای پردیس از نماینده مرکزی
تیم پردیس در هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل لیگ برتر فوتسال میزبان سن ایچ ساوه خواهد بود.
این بازی از ساعت ۱۵ فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار خواهد شد.
نماینده استان با ۱۴ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.
آغاز فصل لیگ یک والیبال برای نماینده قزوین
تیم مقدم قزوین در هفته نخست لیگ برتر به مصاف نماینده مازندران میرود.
نماینده استان میزبان چمستان آمل خواهد بود.
این بازی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار خواهد شد.
قزوین در جمع ده تیم برتر المپیاد استعدادهای دختران کشور
کاروان ورزشی دختران استان با کسب پنج نشان طلا، یک نقره و یک برنز درجدول توزیع مدال در جایگاه دهم ایستاد.
استان قزوین با ۱۴۰ ورزشکار دختر در ۲۱ رشته ورزشی در این رقابتها حاضر بود.