فعالیت مجدد طرحهای کشاورزی نیمه فعال استان در دستور کار
فرازی گفت: طرحهای نیمه تعطیل در شهرکهای کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد فعال میشود.
. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، به همراه جمعی از معاونان و مدیران این سازمان، با حجتالاسلام عبدالرحیم عبودی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان دیدار و گفتوگو کرد. رضا فرازی در این دیدار از فعال شدن طرحهای نیمه فعال در شهرکهای کشاورزی استان خبر داد و گفت: طرحهای نیمهتعطیل در شهرکهای کشاورزی را با ارائه تسهیلات مناسب، فعال میشود. فرازی با بیان اینکه توسعه گلخانهها و واحدهای مرغداری از مهمترین محورهای کاری جهاد کشاورزی استان است افزود: با گسترش کشتهای کمآببر و ترویج تولید محصولات دارای ارزش افزوده، سهم استان را در تولیدات کشاورزی کشور ارتقا داده و زمینه اشتغال پایدار را برای بهرهبرداران فراهم میشود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان هم در این دیدار از تلاشهای مجموعه جهاد کشاورزی استان در بخشهای مختلف تولیدی این سازمان، تقدیر و بر اهمیت تکریم اربابرجوع و اهتمام ویژه به مسائل و نیازهای کشاورزان تأکید کرد. حجتالاسلام عبدالرحیم عبودی گفت: خدمات جهاد کشاورزی در رشد و تقویت بخش کشاورزی استان ستودنی است و توجه ویژه به سرعت در خدمترسانی و پاسخگویی به بهرهبرداران باید همواره سرلوحه عملکرد کارکنان این سازمان باشد. وی ضمن ابراز رضایت از روند فعالیتها و پیگیریهای سازمان جهاد کشاورزی استان در پشتیبانی از بخش کشاورزی، خواستار تداوم همکاری و تلاش مشترک در مسیر توسعه و آبادانی استان شد.