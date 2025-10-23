به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برداشت پنبه از اوایل مهرماه آغاز شده و تا اواسط دی ماه ادامه دارد.

خسروی افزود: شهرستان بشرویه با داشتن ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت پنبه ۶۴ درصد سطح زیر کشت این محصول را استان به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستان قاین و سرایان بیشترین میزان سطح زیر کشت پنبه را در استان دارند.

وی گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن پنبه از مزارع استان برداشت شود که در مقاسه با سال قبل بیش از ۱۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: قطعی برق و آب و خشکسالی عوامل کاهش تولید پنبه در سال جاری در استان هستند.

خسروی با بیان اینکه تعداد بهره برداران این بخش ۳ هزار و ۵۶۰ نفر هستند افزود: قسمتی از محصول برداشت شده از مزارع جهت تامین نیاز کارخانجات پنبه پاک کنی استان و مابقی به سایر استان‌ها برای تولی محلوج ارسال و پس از آن به کارخانجات ریسندگی و بافندگی کشور فرستاده می‌شود.

وی گفت: هم اکنون ۲ کارخانه پنبه پاک کنی در بشرویه و یک کارخانه هم در سرایان فعال است.

معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: از پنبه تخم تولیدی استان هم جهت تامین نیاز بذری کشور استفاده می‌شود و بخشی هم به مصرف دام می‌رسد.