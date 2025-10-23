به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این احکام، بیژن صیدی به عنوان معاون امور مالی اداره کل امور اداری و مالی استانداری، مریم سنجابی به عنوان معاون امور امنیتی - انتظامی و مرز دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری، آسو دستخوش به عنوان رئیس اداره امور مالی اداره کل امور اداری و مالی استانداری، حدیث مرادی به عنوان معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری وحمدالله اسکندری به عنوان معاون برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری منصوب شدند.