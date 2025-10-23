به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع آب شهرستان مبارکه گفت: این چاه بدون هرگونه منصوبات بهره‌برداری بود و این اقدام برای صیانت از منابع حیاتی آب و حفظ حقوق بهره‌برداران مجاز انجام شد.

علی آقانوری با تأکید بر ادامه برخورد‌های قانونی با چاه‌های غیرمجاز افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف آبی مانند برداشت و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب، موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۳۸۴۸ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

شهرستان مبارکه در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است.