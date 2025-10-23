مصطفی محمدپور با دریافت رتبه اول رشته اذان مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج به عنوان برترین مؤذن کشور معرفی شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با بیان اینکه مسابقات قرآنی اوقاف بزرگترین رویداد قرآنی کشور است که هرساله در چهار مرحله منطقه‌ای، استانی، کشوری و بین‌المللی برگزار می‌شود، اظهار کرد: مرحله کشوری چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف تا پنجم آبان ماه سالجاری به میزبانی سنندج استان کردستان درحال برگزاری است.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی با بیان اینکه مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف با حضور شرکت کنندگان گروه سنی بالای ۱۸ سال و رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال به میزبانی آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری با حضور حدود ۱۷۰ متسابق خواهر و برادر برگزار شد، افزود: ۳۰ نفر از استان مازندران به مرحله کشوری این دوره از مسابقات راه یافتند.

حجت الاسلام حیدری جناسمی گفت: تاکنون در رشته اذان «مصطفی محمدپور» مؤذن خوش صدای مازندرانی از شهرستان هزار سنگر آمل، موفق به کسب عنوان برتر این دوره از مسابقات شد.