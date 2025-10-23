درخشش مؤذن مازندرانی در مسابقات سراسری قرآن کریم
مصطفی محمدپور با دریافت رتبه اول رشته اذان مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج به عنوان برترین مؤذن کشور معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با بیان اینکه مسابقات قرآنی اوقاف بزرگترین رویداد قرآنی کشور است که هرساله در چهار مرحله منطقهای، استانی، کشوری و بینالمللی برگزار میشود، اظهار کرد: مرحله کشوری چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف تا پنجم آبان ماه سالجاری به میزبانی سنندج استان کردستان درحال برگزاری است.
حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی با بیان اینکه مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف با حضور شرکت کنندگان گروه سنی بالای ۱۸ سال و رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال به میزبانی آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری با حضور حدود ۱۷۰ متسابق خواهر و برادر برگزار شد، افزود: ۳۰ نفر از استان مازندران به مرحله کشوری این دوره از مسابقات راه یافتند.
حجت الاسلام حیدری جناسمی گفت: تاکنون در رشته اذان «مصطفی محمدپور» مؤذن خوش صدای مازندرانی از شهرستان هزار سنگر آمل، موفق به کسب عنوان برتر این دوره از مسابقات شد.
وی یادآورشد: منتخبین مرحله کشوری چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف به مرحله بین المللی که هرساله باحضور قاریان و حافظان دیگر کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود راه خواهند یافت.