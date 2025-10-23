در میانه مخالفت شورای تامین امنیت شهر بیرمنگهام و شماری از نمایندگان مجلس با حضور هواداران تیم مکابی اسرائیل در مسابقه با تیم استون ویلا در این شهر، چهره‌های راست افراطی و ضد اسلام اعلام کردند برای حمایت و تشویق تیم رژیم صهیونیستی به ورزشگاه خواهند رفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تیم مکابی تل آویونیز به علت آنچه فضای مسموم علیه این تیم در انگلیس خوانده شده، گفته از خرید بلیت و حضور هوادارانش در استادیوم هنگام برگزاری مسابقه با تیم استون ویلا در شهر بیرمنگهام انصراف می‌دهد.

"تامی رابینسون" چهره مشهور نژاد پرستی و ضد مسلمانان در انگلیس، از هواداران خود خواست برای تشویق تیم اسرائیلی مکابی تل آویو هنگام مسابقه با استون ویلا در استادیوم حضوری فعال داشته باشند، این در حالی است که شورای تامین امنیت مناطق میانی انگلیس ورود هواداران تیم اسرائیلی مکابی را موجب بروز آشوب دانست که جان انسان‌ها به خطر خواهد افتاد، به همین علت شورای شهر بیرمنگهام اعلام کرده است اجازه نخواهد داد طرفداران تیم مکابی تل آویو به ورزشگاه بیایند.

باشگاه مکابی تل آویو که خود را نماینده ارتش رژیم صهیونیستی در عرصه ورزش معرفی می‌کند قرار است در چارچوب لیگ اروپایی حدود دو هفته دیگر با تیم استون ویلا در شهر بیرمنگهام مسابقه دهد.

صلح طلبان و حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس که تحریم رژیم اسرائیل از جمله ورزش این رژیم را خواستارند، حضور تیم اسرائیلی را محکوم کردند و لغو این مسابقه را خواستار شدند.

دولت انگلیس که بیش از یک هفته تلاش می‌کرد شرایط مطلوبی برای حضور این تیم اسرائیلی و هوادارانش در ورزشگاه شهر بیرمنگهام فراهم کند از انصراف تیم مکابی تل آویو، از خرید بلیت برای هوادارانش، عمیقا ابراز ناراحتی و تاسف کرد.

مخالفان برگزاری این مسابقه با حضور هواردان تیم مکابی تل آویو با اشاره به پیشینه آشوب‌ها و خشونت‌های هواداران این تیم، از جمله سر دادن شعار‌های نژادپرستانه و ضد مسلمانان و نیز پاره کردن پرچم فلسطین از خانه‌های مردم آمستردام، پیش از مسابقه پارسال با تیم آژاکس آمستردام و نیز درگیری و ایجاد آشوب گفتند، نمی‌توانند در صورت تکرار آشوب‌های آمستردام آن را کنترل کنند و خسارات زیادی به بار خواهد آمد.

به نوشته روزنامه مترو در انگلیس، "تامی رابینسون" که به دعوت سیاستمداران اسرائیلی در اسرائیل است گفته، به منظور حمایت از تیم مکابی تل آویو، به ورزشگاه بیرمنگهام خواهد آمد.

"استیون کریستوفر یاکسلی- لنون"، معروف به تامی رابینسون، فعال راستگرای افراطی و رهبر سابق و از بنیان‌گذاران گروه راست افراطی لیگ دفاع از بریتانیاست که در انگلیس به نژادپرست بودن شهره است، به خاطر حملاتش به اسلام و مسلمانان، بیگانه ستیزی، مخالفت با مهاجران، مورد توجه رسانه‌های آمریکایی و مورد حمایت سیاستمداران و صاحبان سرمایه این کشور‌ها بوده است، وی به علت رفتار سیاسی تحریک کننده و نژادپرستانه و نیز رفتار فیزیکی علیه مخالفانش، چندین بار به دست پلیس انگلیس بازداشت شده، اما به گفته صاحب نظران مستقل، با فشار صاحبان قدرت و ثروت آزاد شده است.

تامی رابینسون که از حامیان رژیم صهیونیستی در انگلیس است، در سال ۲۰۲۱ با ۲ میلیون پوند بدهکاری اعلام ورشکستگی کرد و اعتراف کرد مقادیر زیادی پول در قمار باخته و ورشکسته شده است.

این نژادپرست انگلیسی در سال ۲۰۱۱ میلادی در پی رفتار تهدیدآمیز و توهین‌آمیز در جریان یک درگیری پس از بازی فوتبال در دادگاه محکوم شد و با ممنوعیت از حضور در مسابقات فوتبال رو‌به‌رو شد، وی در سال ۲۰۱۲ نیز به علت ورود غیرقانونی به آمریکا با استفاده از گذرنامه دوستش زندانی شد.

تامی رابینسون همچنین در سال ۲۰۱۴ به علت تخلف در ارتباط با وام مسکن به ۱۸ ماه زندان محکوم و در سال ۲۰۱۹ در پرونده‌ای دیگر در ارتباط با همدستی با گروه‌های تبهکار، ۹ ماه زندانی شد.

او با اتهامات دیگری مانند همراه داشتن مواد مخدر و رفتار تهدیدآمیز هم رو‌به‌رو بوده است و در سال ۲۰۱۸ به اتهام اختلال در روند محاکمهٔ متهمان به تجاوز جنسی به دختران در هادرزفیلد دستگیر و زندانی شد.

در ژوئیه ۲۰۲۴ قاضی دادگاهی که قرار بود به یک پرونده حقوقی مهم علیه تامی رابینسون رسیدگی کند پس از اطلاع از خروج او از بریتانیا حکم جلب او را صادر کرد.

با حمایت افراد و گروه‌های نژادپرست در آمریکا و انگلیس، تامی رابینسون با وجود سوابق کیفری متعدد و جنجال‌های بسیار، هواداران و پیروان زیادی دارد با این که دیدگاه‌های افراطی اش، منجر به ممنوعیت فعالیت در شبکه‌هایی مانند توییتر و فیس‌بوک شده است.

وی حضور فعالی در رسانه‌های راست افراطی دارد و کتاب زندگی‌نامه خودش و کتابی نیز درباره قرآن نوشته که به خاطر آن به اسلام ستیزی متهم شده است.

این نژادپرست هوادار رژیم صهیونیستی چندین راهپیمایی بزرگ را درخصوص مسائلی مانند مهاجرت، اسلام و هویت ملی در انگلیس سازماندهی کرد و خود نیز با پیچیدن پرچم رژیم صهیونیستی به دور خود فعالانه در آن‌ها حضور یافت.

گلسا قمری سیاستمدار کانادایی - ایرانی‌تبار در ژوئن ۲۰۲۴ به علت دیدار با تامی رابینسون، از فراکسیون حزب محافظه‌کار پیشروی انتاریو اخراج شد، قمری، نخستین زن ایرانی‌تبار در پارلمان استان انتاریو کاناداست که به اسلام هراسی متهم و با تصمیم داگ فورد، نخست‌وزیر استان انتاریو از حزب محافظه‌کار اخراج شد.