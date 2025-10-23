فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌ غرب کشور گفت:نیرو‌های مسلح به عنوان حافظان امنیت مسئولیت سنگینی در قبال مردم و کشور دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امیر سرتیپ دوم جعفر صالح در دیدار با امیر سرتیپ دوم محمد مسرور فرمانده یگان ویژه استان آذربایجان شرقی گفت: ما نیرو‌های مسلح به عنوان حافظان امنیت جمهوری اسلامی مسئولیت سنگینی در قبال مردم و کشور عزیزمان داریم و باید همواره برای دفاع از ملت و سرزمینمان در بالاترین سطح از آمادگی دفاعی باشیم.

وی با بیان اینکه تعامل و همکاری نزدیک یگان‌های نظامی و امنیتی می‌تواند نقش بسزایی در شناسایی و خنثی سازی هرگونه تهدید را داشته باشد گفت: تامین امنیت و آرامش کشور از وظایف لاینفک نیرو‌های مسلح بوده و این امر با تلاش‌های شبانه روزی واحد‌های نظامی، امنیتی و انتظامی بجد دنبال می‌شود.

امیر سرتیپ دوم صالح تاکید کرد: پدافند هوایی به عنوان خط اول دفاعی در برابر تهدیدات هوایی بیش از پیش با همکاری و هم افزایی سایر ارگان‌ها گام‌های خوب و درخور شایسته‌ای در جهت تقویت و ارتقای امنیت هوایی کشور بر خواهد داشت.