عضو هیأت عالی بانک مرکزی با انتقاد از تداوم سیاستهای قیمتگذاری دستوری گفت: این رویکرد در ظاهر برای حمایت از مردم است، اما در عمل موجب کاهش تولید، زیان تولیدکنندگان و افزایش وابستگی به واردات میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، داوود دانشجعفری، عضو هیأت عالی بانک مرکزی و از وزرای سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد ایران گفت: رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و کاهش نسبی درآمد خانوارها از نشانههای شرایط خاص اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم حکمرانی اقتصادی، نحوه قیمتگذاری کالاهاست، افزود: ادامه روند قیمتگذاری دستوری در برخی بازارها تولید را غیراقتصادی کرده و انگیزه تولیدکنندگان را کاهش میدهد.
دانشجعفری تأکید کرد: «وقتی قیمت کالا بهصورت دستوری و بدون توجه به هزینه تولید تعیین میشود، تولیدکننده تمایلی به افزایش تولید ندارد، زیرا هرچه بیشتر تولید کند، زیان بیشتری میبیند. در نهایت، دولت مجبور میشود همان کالا را با قیمتی بالاتر از خارج وارد کند.»
وی تصریح کرد: راهکار صحیح این است که قیمتها بهصورت توافقی و بر پایه گفتوگو میان دولت، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تعیین شود تا هم تولیدکننده متضرر نشود و هم مصرفکننده از افزایش غیرمنطقی قیمتها آسیب نبیند.
عضو هیأت عالی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «قیمت بهینه قیمتی است که برای تولیدکننده صرفه داشته باشد و برای مصرفکننده قابلقبول باشد. اگر تولید داخلی کاهش یابد، عرضه کم و قیمتها در نهایت افزایش خواهد یافت.»
وی افزود: سیاست درست آن است که دولت با اصلاح سازوکار قیمتگذاری، زمینه را برای رشد تولید و تقویت بخش خصوصی فراهم کند تا وابستگی به واردات کاهش یابد و اقتصاد به سمت پایداری حرکت کند.