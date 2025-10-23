به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار تیران با بیان اینکه توسعه گردشگری از اهداف استان و تاکید استاندار است گفت: این رویداد گردشگری برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و تاریخی شهر تیران، توسعه و رونق صنعت گردشگری و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برای شهروندان و گردشگران برگزار شد.

محسن دلکرمی افزود: در این رویداد آثار باستانی به ثبت رسیده تیران، انگور و دیگر محصولات کشاورزی و صنایع دستی تیران در قالب چهل غرفه به گردشگران معرفی شد.