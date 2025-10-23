پخش زنده
معاون اجرایی رئیسجمهور ونزوئلا از رشد اقتصادی این کشور برای هجدهمین فصل متوالی خبر داد و رشد ۸.۵ درصدی را برای سال آینده پیشبینی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ دلسی رودریگز، روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه «نمایشگاه و همایش تجاری ونزوئلای مولد ۲۰۳۰» اعلام کرد، این رشد اقتصادی حاصل تلاش برای مقابله با تحریمها بوده است.
معاون رئیسجمهور ونزوئلا، با تأکید بر اینکه این دستاورد در شرایط تحریمهای شدید اقتصادی حاصل شده، آن را نتیجه «تلاشهای ملی برای شکستن محاصره» توصیف و پیشبینی کرد، اقتصاد ونزوئلا در سال آینده میلادی (۲۰۲۶) رشدی معادل ۸.۵ درصد را ثبت خواهد کرد.
وی به تشریح رشد در بخشهای مختلف پرداخت و گفت: صادرات آهن در ماه اوت ۲۰۲۵ رکورد شکست و تولید طلا در شرکتهای دولتی ۱۲۹ درصد و در بخش خصوصی ۴۱ درصد افزایش یافته است.
دلسی رودریگز، با حیاتی خواندن طلا برای تقویت ذخایر بینالمللی، پیشبینی کرد، ونزوئلا برای نخستین بار در تاریخ خود به صادرکننده گاز تبدیل خواهد شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور ونزوئلا همچنین به موفقیت در زمینه «جایگزینی واردات» اشاره کرد و افزود: تولید داخلی کالاهای اساسی مانند برنج، شیر، ذرت، شکر و دارو به سطح قابل توجهی رسیده است.
به گفته وی، شرکتهای خرد کوچک و متوسط اکنون ۶۰ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند و ونزوئلا در میان ۱۰ کشور برتر جهان از نظر تعداد کارآفرینان قرار دارد.