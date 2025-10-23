به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، شب گذشته برگزار شد و تیم‌های مقاومت گلساپوش یزد و چادرملوی اردکان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

اما با نتایج بدست آمده در سایر دیدارها، قهرمان این دوره از رقابت‌ها مشخص شد و تیم فولاد هرمزگان توانست جام قهرمانی لیگ هجدهم را از آن خود کند و به تاج گذاری چهار ساله مقاومت گلساپوش پایان دهد.

ساحلی بازان یزدی از سال ۱۴۰۰ به مدت چهار سال قهرمان بلامنازع لیگ برتر بودند تا اینکه امسال این عنوان را از دست داده و به مقام سومی بسنده کردند.

مقاومت گلساپوش یزد با ۶ عنوان قهرمانی، ۴ نایب قهرمانی و ۴ عنوان سومی پرافتخارترین باشگاه فوتبال ساحلی ایران است.

هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ساحلی روز پنجشنبه برگزار می‌شود و مقاومت گلساپوش در یزد به مصاف تیم نایب قهرمان یعنی پارس جنوبی بوشهر می‌رود و چادرملوی اردکان که در رده پنجم ایستاده است در سمنان به مهمانی هدف این شهر می‌رود.