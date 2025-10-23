به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسابقات کبدی پسران هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشور با حضور ۳۳۰ ورزشکار از ۲۲ استان، در سالن شش‌هزار نفری جهان‌پهلوان حسین رضازاده اردبیل آغاز شد.

این مسابقات تا ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در آیین افتتاح این رقابت‌ها گفت: در این دوره از مسابقات، ۳۳۰ ورزشکار از ۲۲ استان کشور حضور دارند و رقابت‌ها در سطحی بالا و با شور و نشاط خاصی در حال برگزاری است.

وی افزود: در این دوره، نماینده وزارت ورزش و جوانان و نماینده فرهنگی فدراسیون کبدی نیز به عنوان ناظر در رقابت‌ها حضور دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با بیان اینکه ۴۰ داور وظیفه قضاوت مسابقات را بر عهده دارند، تصریح کرد: ۳۰ نفر نیز به عنوان عوامل اجرایی در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.

وی گفت: در مجموع استان اردبیل میزبان ۴۶۶ نفر شامل ورزشکاران، مربیان، سرپرستان تیم‌ها، داوران، ناظران و عوامل اجرایی است.

گفتنی است مسابقات کبدی پسران المپیاد استعداد‌های برتر کشور با هدف شناسایی استعداد‌های برتر این رشته و پرورش قهرمانان آینده ورزش کشور برگزار می‌شود.