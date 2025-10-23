غربالگری سرطان برای مدیران دولتی، کارمندان و خانواده‌های آنان پویش مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرماندار شهرستان رامسر در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: موضوع غربالگری سرطان برای مدیران دولتی، کارمندان و خانواده‌های آنان پویش مهمی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

مسلم قبادیان افزود: اقدامات پیشگیرانه تا ۴۰ درصد امکان ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهد و با پیشگیری، بسیاری از موارد قابل درمان است بنابراین عقل حکم می‌کند که سریع‌تر این غربالگری‌ها انجام شود

او ادامه داد: همیشه شعار دادیم که پیشگیری بهتر از درمان است بنابر این بهتر است در شرایطی که انجمن حمایت از بیماران سرطانی زمینه غربالگری و آگاهی‌بخشی را فراهم می‌کند، تمامی نهاد‌های شهرستانی به این پویش بپیوندند.





فرماندار شهرستان رامسر گفت: میزان همکاری هر یک از نهاد‌ها در ارزشیابی پایان سال مدیران دولتی لحاظ می‌شود و این موضوع نیز یعنی از مواردی است که مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد.





نبود دستگاه رادیوتراپی؛ رنج مضاعف بیماران سرطانی تنکابن و رامسر

خدیجه داوطلب رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی رامسر نیز در نشست شورای اداری این شهرستان با ابراز گلایه از کمبود تجهیزات فوق‌تخصصی از جمله دستگاه رادیوتراپی برای بیماران سرطانی در غرب مازندران گفت: بسیاری از بیماران ناچار هستند برای درمان به استان‌های دیگر یا مرکز استان مراجعه کنند که این امر با توجه به وضعیت جسمی آنان بسیار دشوار است.





وی افزود: دستگاه‌های رادیوتراپی در مراکز درمانی رشت نیز به دلیل فرسودگی اغلب از کار می‌افتند و بیماران مجبور هستند برای ادامه درمان به تهران، قزوین یا زنجان بروند.





رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی رامسر با اشاره به اینکه روند رادیوتراپی معمولاً ۲۱ روز به طول می‌انجامد، گفت: بیماران ناچار هستند در این مدت در شهر‌های دیگر اقامت داشته باشند که علاوه بر رنج بیماری، هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد و اسکان را نیز بر آنان تحمیل می‌کند.





او با اشاره به اینکه پیشگیری و غربالگری حدود ۴۰ درصد مانع ابتلا به سرطان می‌شود، از اداره‌های دولتی به ویژه آموزش و پرورش خواست که به پویش غربالگری که از سوی این انجمن انجام می‌شود، بپیوندند.