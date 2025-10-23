پذیرش ۲ هزار دانشجوی جدید در دانشگاه ایلام
رئیس دانشگاه ایلام از پذیرش حدود ۲ هزار دانشجوی جدید در سال تحصیلی جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «همایون مرادنژادی» رئیس دانشگاه ایلام اظهار داشت: دانشگاه ایلام در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ میزبان حدود ۲ هزار دانشجوی جدید در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی است که بخشی از آنان از استانهای مختلف کشور از جمله خوزستان، تهران، کرمان، هرمزگان و ایلام برای تحصیل در این دانشگاه ثبتنام کردهاند.
وی افزود: ظرفیت خوابگاههای دانشجویان ایرانی در دانشگاه ایلام حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر است و برای دانشجویان بینالملل نیز یکهزار نفر ظرفیت اقامتی در نظر گرفته شده است، همچنین دو خوابگاه ملکی بهصورت سوئیت تجهیز شده تا شرایط رفاهی بهتری برای ورودیهای جدید فراهم شود.
رئیس دانشگاه ایلام از اجرای طرحهای استعدادیابی ورزشی نیز خبر داد و اضافه کرد: با هدف قهرمانپروری و ارتقای نشاط دانشجویی، اداره تربیتبدنی دانشگاه موظف شده است استعدادهای ورزشی دانشجویان را شناسایی و آنان را به فعالیتهای تیمی هدایت کند.
مرادنژادی در پایان اعلام کرد: با احتساب دانشجویان دانشگاههای ایلام، آزاد اسلامی و پیامنور، پیشبینی میشود در مهرماه سال جاری بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ دانشجو در مقاطع کاردانی تا دکتری و تحصیلات تکمیلی در استان ایلام مشغول به تحصیل شوند.