به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دو تیم در حالی از ساعت ۱۷ در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف هم می‌روند که آلومینیوم به لطف چهار برد پیاپی در دیدار‌های اخیر با ۱۲ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و در صورت کسب پیروزی، نیم نگاهی به صدرنشینی لیگ برتر خواهد داشت.

در سوی دیگر میدان، مس رفسنجان تنها پنج امتیاز از مسابقات قبلی کسب کرده و در رده پانزدهم قرار دارد.

با وجود اختلاف جایگاه دو تیم در جدول مسابقات، مس رفسنجان همواره برای آلومینیوم دردسرساز بوده بطوریکه در پنج رویارویی اخیر دو تیم، چهار بازی به سود مس به پایان رسیده و یک مسابقه مساوی شده است.