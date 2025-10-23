پخش زنده
امروز: -
نمایشگاهی هنری باعنوان ایران من ایران جان درآران وبیدگل گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس انجمن خوشنویسان شهرستان آران و بیدگل گفت: در این نمایشگاه بیش از ۶۰ اثرهنری به تماشا گذاشته شده است.
عباس متولی افزود: انجمن خوشنویسان شعبه آران و بیدگل با تربیت بیش از ۲۶۰ هنرجو در حال حاضر با تعداد ۴ مدرس مشغول به فعالیت فرهنگی هنری است.
وی افزود: این انجمن هم اکنون ۲۶ فارغ التحصیل ممتاز و ۴ نفر فارغ التحصیل فوق ممتاز در انجمن خوشنویسان ایران دارد.
رئیس انجمن خوشنویسان شهرستان آران و بیدگل گفت: برپایی نمایشگاه و جشنوارههای خوشنویسی و فعالیتهای فرهنگی در مناسبتهای مختلف، برگزاری اردوهای آموزشی هنری، تربیت هنرجوها و اساتید، برپایی ورکشاپهای آموزشی و کارگاههای تخصصی با دعوت از اساتید برجسته کشوری از جمله فعالیتهای این انجمن است.