همایش یکروزه دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها با موضوع «نقش دادستان در افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت انسجام ملی» در گرگان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این همایش حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادستانهای مراکز استانهای سراسر کشور حضور دارند.
حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در این همایش گفت: کیفیت عملکرد دادستانها در مراکز استانها و شهرستانها باید مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.
او افزود: جایگاه دادستانهای مراکز استان از هر حیث باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا میزان اثرگذاری در راستای خدمتگزاری به بالاترین حد برسد.