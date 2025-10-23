قم میزبان مرحله پایانی فوتسال جوانان ایران
دلسوختگان قم میزبان دیدار پایانی لیگ برتر فوتسال زیر ۲۱ سال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛
مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال زیر ۲۱ سال کشور با حضور چهار تیم برتر، دلسوختگان قم، گیتیپسند اصفهان، فولاد ناب تبریز و سپاهان اصفهان، از ۵ آبان به مدت سه روز در سالن شهید حیدریان قم برگزار میشود.
روز اول
دوشنبه ۵ آبان ١۴٠۴
گیتی پسند اصفهان – سپاهان نوین اصفهان
دلسوختگان قم – فولاد ناب تبریز
روز دوم
سه شنبه ۶ آبان ١۴٠۴
فولاد ناب تبریز – گیتی پسند اصفهان
دلسوختگان قم – سپاهان نوین اصفهان
روز سوم
چهارشنبه ٧ آبان ١۴٠۴
سپاهان نوین اصفهان – فولاد ناب تبریز
دلسوختگان قم – گیتی پسند اصفهان