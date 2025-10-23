به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان اعلام کرد: در ساعت ۲۳:۵۰ دیشب، گزارشی از انحراف خودروی پژو پارس در جاده تنگ کناره دشت روم در شهرستان بویراحمد به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام و بلافاصله آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

غفارفرد با بیان اینکه در این سانحه تصادف یک نفر جان باخت، افزود: مصدوم این حادثه تصادف پی از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شد.