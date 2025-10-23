حجت‌الاسلام و المسلمین حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در این مراسم گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف این جشنواره‌ها، نزدیکی به خداوند و افزایش بصیرت در جامعه است.

وی با اشاره به نقش حیاتی قرآن کریم در زندگی انسان‌ها افزود: قرآن موجب بیداری، پاکی و رحمت خاص پروردگار نسبت به انسان‌ها می‌شود و توجه و عمل به فرمایشات آن، انسان را از پیوند با ظالمان بازمی‌دارد و زمینه ایستادگی در برابر ظلم را فراهم می‌سازد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید بر آموزه‌های جهادی قرآن در برابر فشار دشمنان، تصریح کرد: قرآن به ما می‌آموزد که در برابر فشار دشمن، جهاد کنیم و تسلیم نشویم.

وی در ادامه با اشاره به نقش قرآن در ساختار دفاعی کشور گفت: بهترین مکتب دفاعی اسلام را قرآن بنا کرده است و مبنای اقتدار و توانمندی بالای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، پیروی و عمل به آموزه‌های قرآنی است.