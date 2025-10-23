معرفی برترینهای جشنواره قرآنی سپاه قزوین
مراسم اختتامیه دومین جشنواره قرآنی سپاه استان قزوین با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این جشنواره اوایل مهرماه با حضور بیش از ۲۰۰ شرکتکننده در بخشهای قرائت، ترتیل، حفظ، اذان، مفاهیم و حفظ موضوعی آغاز شد و امروز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
حجتالاسلام و المسلمین حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در این مراسم گفت: یکی از مهمترین اهداف این جشنوارهها، نزدیکی به خداوند و افزایش بصیرت در جامعه است.
وی با اشاره به نقش حیاتی قرآن کریم در زندگی انسانها افزود: قرآن موجب بیداری، پاکی و رحمت خاص پروردگار نسبت به انسانها میشود و توجه و عمل به فرمایشات آن، انسان را از پیوند با ظالمان بازمیدارد و زمینه ایستادگی در برابر ظلم را فراهم میسازد.
نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید بر آموزههای جهادی قرآن در برابر فشار دشمنان، تصریح کرد: قرآن به ما میآموزد که در برابر فشار دشمن، جهاد کنیم و تسلیم نشویم.
وی در ادامه با اشاره به نقش قرآن در ساختار دفاعی کشور گفت: بهترین مکتب دفاعی اسلام را قرآن بنا کرده است و مبنای اقتدار و توانمندی بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پیروی و عمل به آموزههای قرآنی است.
حجتالاسلام و المسلمین حاجی صادقی خاطرنشان کرد: قرآن میتواند منجی انسانها در مشکلات و بحرانها باشد و راه نجات را به آنان نشان دهد.
نماینده ولی فقیه در سپاه اظهار داشت: در نگاه رهبر انقلاب، اختلاف اصلی دشمن با ما بر سر حکمرانی است؛ از دیدگاه استکبار جهانی، ایران باید کشوری مطیع و حرفشنو باشد، اما انقلاب اسلامی این سلطهپذیری را نمیپذیرد.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تنها زیر بار ولایت پروردگار میرود، افزود: ما هیچ قدرتی را جز ولایت الهی نمیپذیریم، چرا که قرآن کریم به ما درس آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم داده است.
سردار رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان هم با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از سه هزار شهید والامقام استان گفت: استان قزوین مفاخر بزرگی همچون شهیدان ابوترابیفرد، سرلشکر لشگری، بابایی، قدرتالله چگینی، رضا حسنپور و سرلشکر حاجیزاده را در خود جای داده است که این افتخار، نشان از ارادت عمیق مردم این دیار به انقلاب اسلامی و ارزشهای دینی دارد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت ترویج مفاهیم قرآنی در جامعه، اظهار داشت: نهادینهسازی فرهنگ قرآنی باید در اولویت فعالیتهای فرهنگی قرار گیرد.
سردار رفیعی آتانی همچنین سردار سپهبد شهید حسین سلامی را جلوهای از سیمای قرآنی و جهاد در مسیر خدمت به مردم دانست و بر الگوگیری از چنین شخصیتهایی در مسیر تعالی معنوی جامعه تأکید کرد.
