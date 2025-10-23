پخش زنده
دولت انگلیس از جانب نمایندگان مجلس به لاپوشانی و تعلل در پیگیری پرونده شبکههای تجاوز جمعی علیه کودکان و ناتوانی در تامین امنیت آنان در این کشور متهم شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ نمایندگان مجلس محقق نشدن وعدههای نخست وزیر انگلیس در اجرای تحقیقات بنیادین و جامع درباره پرونده شبکههای کودک آزاری در این کشور و پاسخ گویی به خانواده قربانیان را با گذشت بیش از یک سال به باد انتقاد گرفتند و گفتند، دولت با تعلل موجب تضییع حقوق قربانیان و ایجاد جو ناامنی در کشور شده است.
آنان تکرار کودک آزاری گروهی در این کشور و تداوم فعالیتهای شبکههای سوء استفاده از کودکان را مبین ناکامی دولت در تامین امنیت لازم در این کشور به ویژه درباره کودکان دانستند.
بر اساس گزارش رسانههای انگلیس، بیشتر تمرکز و پرسشهای نمایندگان درباره پروندههای تجاوز گروهی به کودکان و نوجوانان بود که از سال ۱۹۹۰ در روترهام، راچدیل و آکسفورد گشوده شد و برغم وعده دولتها هنوز به سرانجام نرسیده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در انگلیس از هر ۲۰ کودک در این کشور یک کودک به نوعی مورد سوء استفاده یا آزار جنسی قرار گرفته است و در حالی که ۲۰ درصد جمعیت این کشور را کودکان تشکیل میدهند، اما در حدود ۴۰ درصد جرایم جنسی، کودکان قربانی هستند.