به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عطا حسن‌پور در دیدار با مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک لرستان گفت: یکی از درخواست‌های مهم میراث‌فرهنگی، صدور سند برای بنا‌های تاریخی استان از جمله «گرداب سنگی»، «سنگ‌نبشته»، «مناره آجری»، «پل شکسته»، «پل کشکان» و «پل پلدختر» است.

وی افزود: برای نخستین‌بار به همت اداره کل ثبت‌اسناد و املاک، سند غار تاریخی «کلدر» صادر شده که اقدامی ارزشمند در راستای صیانت از میراث‌فرهنگی لرستان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان با اشاره به دیگر اقدامات مشترک دو اداره کل، اظهار کرد: تبدیل سند‌های دفترچه‌ای به سند‌های تک‌برگ و همچنین تعیین تکلیف برخی موارد حقوقی مربوط به املاک تاریخی و اختلافات احتمالی میان مالکان و دستگاه‌های اجرایی نیز با دستور و همکاری آقای ملکی در حال انجام است.