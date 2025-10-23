پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان از صدور سند برای بناهای تاریخی استان با همکاری اداره کل ثبتاسناد و املاک لرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عطا حسنپور در دیدار با مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان گفت: یکی از درخواستهای مهم میراثفرهنگی، صدور سند برای بناهای تاریخی استان از جمله «گرداب سنگی»، «سنگنبشته»، «مناره آجری»، «پل شکسته»، «پل کشکان» و «پل پلدختر» است.
وی افزود: برای نخستینبار به همت اداره کل ثبتاسناد و املاک، سند غار تاریخی «کلدر» صادر شده که اقدامی ارزشمند در راستای صیانت از میراثفرهنگی لرستان است.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با اشاره به دیگر اقدامات مشترک دو اداره کل، اظهار کرد: تبدیل سندهای دفترچهای به سندهای تکبرگ و همچنین تعیین تکلیف برخی موارد حقوقی مربوط به املاک تاریخی و اختلافات احتمالی میان مالکان و دستگاههای اجرایی نیز با دستور و همکاری آقای ملکی در حال انجام است.