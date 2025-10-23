پخش زنده
امروز: -
امسال سهم استان زنجان از میزان برگشت حقوق دولتی معادن به ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان گفت: با پیگیریهای انجام شده، امسال سهم این استان از میزان برگشت حقوق دولتی معادن به ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است.
خداوردی افزود: در سالهای گذشته به دلیل سقف تعیین شده در قانون بودجه، سهم استان از حقوق دولتی معادن محدود بود، اما با پیگیریهای استاندار، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی، این سقف برداشته شد.
وی اضافه کرد: در سهماهه اخیر، از مجموع ۸۴۵ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شده، ۱۲۳ میلیارد تومان به استان بازگشته است.
خداوردی ابراز امیدواری کرد: با ادامه همکاری نمایندگان و نهادهای مسئول، سهم استان از منابع ملی به طور کامل محقق شود و در راستای توسعه متوازن مناطق آسیبدیده، اقدامات مؤثری انجام گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مالی سال گذشته و نیمه نخست سال جاری، به تشریح وضعیت منابع و مصارف بودجهای استان پرداخت و اظهار داشت: منابع مصوب استان در سال گذشته حدود ۱۶ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان بوده است و عملکرد واقعی منابع به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشاندهنده تحقق ۱۲۴ درصدی منابع است.
خداوردی اظهار کرد: در بخش مصارف نیز از مجموع چهار هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان مصوب، حدود سه هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافت که معادل ۸۰ درصد تحقق است.
وی افزود: مصارف بودجهای به دو بخش عمرانی و هزینهای تقسیم میشود که در بخش عمرانی از سه هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان مصوب،۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان دریافت شد که معادل ۸۴ درصد تحقق است.
خداوردی در خصوص بودجه سال جاری نیز گفت: تاکنون از مجموع چهار هزار و ۹۶۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب، هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان دریافت شده که معادل ۲۴.۶۷ درصد تحقق منابع است.
وی ادامه داد: در بخش عمرانی نیز ۵۵۵ میلیارد تومان و در بخش هزینهای ۶۶۶ میلیارد تومان تخصیص یافته است.
خداوردی همچنین به پرداخت تعهدات حقوقی کارکنان اشاره کرد و گفت: تا این تاریخ، کلیه حقوق و مزایای کارکنان پرداخت شده و تنها پاداش پایان خدمت بازنشستگان طبق قانون به سال بعد موکول شده است.