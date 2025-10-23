پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی در جریان بازدید از بناهای تاریخی شهر توس، بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای توسعه، آبادانی و احیای این شهر تاریخی تاکید و با حضور در آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی، به مقام شامخ این شاعر بزرگ ادای احترام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در سفر به شهر تاریخی توس از مجموعههای تاریخی و فرهنگی این منطقه از جمله بنای هارونیه، آرامگاه فردوسی، موزه توس و ارگ تاریخی توس بازدید کرد. در این بازدید، سیدجواد موسوی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسانرضوی، گزارشی از روند اقدامات حفاظتی، مرمتی و توسعهای در مجموعه هارونیه و مسجد مدرسه توس ارائه داد.
وزیر میراثفرهنگی نیز در این بازدید، توس را یکی از کانونهای هویت فرهنگی و ملی ایران دانست و بر ضرورت نگاه راهبردی به احیای این شهر تاکید کرد.
او افزود: احیای توس نه صرفاً بازسازی یک شهر تاریخی، بلکه بازآفرینی بخشی از حافظه تمدنی ایران است و باید با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، مدیریتی و فرهنگی کشور با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
صالحیامیری در ادامه با حضور در آرامگاه فردوسی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شاعر حماسهسرا، از بخشهای مختلف مجموعه شامل جلوخان آرامگاه، باغ آرامگاه و موزه توس بازدید کرد و روند نگهداری و خدماترسانی به گردشگران را مورد بررسی قرار داد.
مجموعه تاریخی فرهنگی توس بهعنوان یکی از محورهای اصلی گردشگری خراسانرضوی، شاهد اجرای طرحهای متعددی در زمینه زیرساختهای گردشگری، مرمت آثار تاریخی و ساماندهی محیطی بوده است.
وزیر میراثفرهنگی در این بازدید با اشاره به جایگاه ممتاز توس در تاریخ و تمدن ایرانی ـ اسلامی، اظهار داشت: توس نهتنها خاستگاه اندیشه، ادب و حکمت ایرانی است، بلکه نمادی از پیوند ریشههای فرهنگی و معنوی ملت ایران با میراث علمی و فلسفی جهان اسلام به شمار میرود. اهتمام دولت بر آن است تا با نگاهی ملی و تمدنی، مسیر احیای جایگاه تاریخی توس را با قدرت دنبال کند.
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت ایجاد «باغ مفاخر توس» و ساماندهی آرامگاه امام محمد غزالی، افزود: پروژههای فرهنگی توس باید با رویکردی جامع و مبتنی بر پژوهشهای علمی و میراثی پیش برود تا این شهر بتواند به عنوان قطب فرهنگی و مقصد گردشگری تمدنی در سطح ملی و بینالمللی معرفی شود.
وی همچنین از اختصاص اعتبار ملی ویژه برای توس خبر داد و گفت: با حمایت دولت و همراهی نهادهای علمی و فرهنگی، توس میتواند به الگویی برای مدیریت هوشمندانه میراثفرهنگی در کشور تبدیل شود؛ شهری که در آن، گذشته و آینده در کنار یکدیگر معنا مییابند.
در این بازدید، جمعی از مدیران ارشد استانی، کارشناسان میراثفرهنگی و فعالان حوزه گردشگری حضور داشتند و آخرین وضعیت طرحهای مرمتی، ساماندهی و توسعه گردشگری توس مورد بررسی قرار گرفت.