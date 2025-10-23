معاون اول قوه قضائیه در همایش دادستان های مراکز استان ها گفت: باید بین قدرت و اخلاق پیوند ایجاد کرد. باید در حوزه‌های عمومی، کرامت و عزت انسان‌ها محترم شمرده شود و رعایت اخلاق بر احکام مقدم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام والمسلمین خلیلی مسئولیت سازمانی ما این است که اگر قرار است عدالت اجتماعی برقرار شود باید نابرابری، ظلم، تبعیض، نا عدالتی و شکاف‌های اجتماعی از بین برود.

حجت الاسلام خلیلی با تاکید بر اینکه دادستان‌ها باید نابرابری‌ها و تبعیض‌ها را از بین ببرند، ادامه داد: برای ارزیابی عملکرد دادستان‌ها در سراسر کشور باید ببینیم چگونه مبارزه کرده است و تبعیض‌ها، نا عدالتی‌ها، ظلم‌ها، نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی را از بین برده است؟

او گفت: دادستان‌ها باید در راستای رفع اختلال اقتصادی جامعه و معیشت مردم اقدام کنند.

حجت الاسلام خلیلی با بیان اینکه ملاک ارزیابی دستگاه قضایی، رضایت مردم است، ادامه داد: کار ویژه‌ای که در قوه قضاییه صورت گرفته است؛ ایجاد سامانه حساسیت سنجی برای ثبت گزارشات و مطالبات مطابق با ذائقه مردم است که بر اساس فراوانی مطالبات و خواست‌ها، اولوبت بندی و در راستای تحقق آن اقدام خواهد شد.

او افزود: دادستان‌ها باید حساسیت‌های جامعه را بسنجند؛ طبقه بندی و اولویت بندی کنند و بر اساس آن برنامه ریزی کنند تا رضایت مندی مردم حاصل شود.

حجت الاسلام خلیلی گفت: باید شاخص‌های ارزیابی مدیران قضایی بر اساس میزان رضایت مندی مردم تنظیم شود چرا که امروز پایه‌های قدرت نظام بر اساس حضور و نقش آفرینی مردم است.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در این همایش گفت: کیفیت عملکرد دادستان‌ها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها باید مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.

او افزود: جایگاه دادستان‌های مراکز استان از هر حیث باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا میزان اثرگذاری در راستای خدمتگزاری به بالاترین حد برسد.