به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس جمهور در نخستین برنامه سفر خود به آذربایجان غربی با فرهیختگان و فعالان فرهنگی-اجتماعی استان دیدار کرد.

مسعود پزشکیان در نخستین برنامه یازدهمین سفر استانی دولت به استان آذربایجان غربی و در دیدار با فرهیختگان، فعالان فرهنگی و فعالان اقتصادی این استان، گفت: امروز درنقاط مختلف کشور از جمله استان تهران، پایتخت و دیگر شهر‌های بزرگ کشور با مشکل کمبود انرژی، آب و فرونشست زمین مواجه هستیم که نتیجه توسعه شهر‌ها و استان‌ها بدون برنامه و بدون توجه به منابع و مصارف بوده است.

رئیس جمهور افزود: سوال اساسی این است که استان‌ها و شهر‌های کشور بر چه مبنایی توسعه یافته‌اند درحالی که مشکلات ناشی از آن دیده نشده، منابع موجود را براساس میزان مصرف در نظر نگرفته‌ایم که امروز با این بحران‌ها و مشکلات مواجه هستیم.

پزشکیان، افزود: اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه فکر می‌کرد ایران دچار بحران است و هر غلطی دلش خواست می‌تواند انجام دهد، اما مردم ایران با اتحاد و انسجام خود در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستادگی کردند، درمورد مشکلات نیز معتقدم با کمک نخبگان و فرهیختگان می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

رئیس‌جمهور خطاب به نخبگان و اندیشمندان استان آذربایجان غربی، گفت: متاسفانه بدون درنظر گرفتن منابع مناطقع مختلف کشور را توسعه داده‌ایم و اکنون با بحران و مشکلات متعددی مواجه شده‌ایم. باید نقشه مشخص داشته باشیم که در یک منطقه چه بکاریم، چگونه بکاریم و اینکه آیا اساسا، کاشت، داشت و برداشت در این منطقه منطقی است یا خیر.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری لحظه‌ای برای توسعه منطق ندارد، اظهار داشت: ما می‌گوییم توسعه بدون برنامه و بدون توجه به منابع و مصارف در تهران منطق ندارد، بعد در صدا و سیما چند نفر به اسم کارشناس می‌گویند این همه زمین در استان هست و اینها بلد نیستند خانه بسازند! حال سوال اینجاست که آیا توسعه بدون برنامه در تهران درست است؟ آب طالقان را برای حل مشکل آب تهران، منتقل کرده‌ایم، اما آیا اگر در آینده تهران، اسلام‌شهر و سایر شهرستان‌های استان با کمبود آب مواجه شد امکان دارد که با تانکر آب بیاوریم.