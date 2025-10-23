پخش زنده
نشست هماهنگی برگزاری دیدار تدارکاتی تیمهای ملی فوتسال بانوان ایران و بحرین در کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نشست هماهنگی برگزاری دو دیدار تدارکاتی بین تیم های ملی فوتسال بانوان ایران و بحرین با حضور نمایندگان فدراسیون و مسئولان ورزش کیش برگزار شد.
محورهای برگزاری مسابقات، نحوه استقرار تیمها، زمانبندی دیدارها و امکانات مورد نیاز برای میزبانی این رویداد بینالمللی در این نشست بررسی شد.
براساس برنامهریزی و هماهنگی، میزبانی مسابقات از ۸ تا ۱۴ آبان در کیش برگزار خواهد شد.
نشست هماهنگی برگزاری دو دیدار تدارکاتی بین تیم های ملی فوتسال بانوان ایران و بحرین با حضور دکتر علی تارقلیزاده مسئول فنی و روابط بینالملل فدراسیون فوتبال، دکتر داود پرهیزکار رئیس مرکز ملی فوتبال ایران، محمود پازوکی رئیس هیئت فوتبال کیش و فرزاد رادبوی، معاون ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش برگزار شد.