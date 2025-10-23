

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آکادمی بسکتبال سحر و گروه بهمن که برگزارکننده فینال فصل گذشته رقابت‌های باشگاهی بسکتبال بانوان در سطح لیگ برتر بودند، در کنار نفت آبادان، فرآور شریف سبز تهران، ستاد ملی گاز تهران همراه با کاسپین، باتسام قهوه مشهد، آکادمی بسکتبال نیکا و استقلال برگزارکننده فصل جدید این مسابقات خواهند بود.

در این میان کاسپین و نماینده مشهد با صعود از لیگ دسته اول، سهمیه حضور در این رقابت‌ها را کسب کردند و دو تیم استقلال و آکادمی بسکتبال نیکا هم امتیاز لازم برای لیگ برتری شدن را از آن خود کردند.

قرار بود اصفهان هم یک نماینده در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال بانوان داشته باشد که به سرانجام نرسید. بدین ترتیب این فصل از مسابقات باشگاهی زنان با یک تیم کمتر نسبت به فصل گذشته و با حضور ۹ تیم آغاز خواهد شد.

استارت رقابت این تیم‌ها از روز جمعه (۲ آبان) و با دیدار آکادمی بسکتبال نیکا و گروه بهمن زده می‌شود و با برگزاری ۳ دیدار دیگر پیگیری خواهد شد. به واسطه کنار رفتن نماینده اصفهان، در هر هفته ۴ دیدار برگزار می‌شود و یک تیم هم با قرعه استراحت رو‌به‌رو خواهد بود. بر این اساس کاسپین در هفته نخست مسابقات استراحت خواهد داشت.

هر ۴ دیدار هفته نخست بیست و چهارمین دوره لیگ برتر بسکتبال بانوان در تهران و سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار خواهد شد.

برنامه دیدار‌های این هفته از مسابقات به این شرح است: (ساعت برگزاری دو دیدار نسبت به برنامه اولیه تغییر کرده است)

جمعه (۲ آبان)

* آکادمی بسکتبال نیکا - گروه بهمن تهران (ساعت ۱۱)

* فرآور شریف سبز تهران - نفت آبادان (ساعت ۱۳)

* آکادمی بسکتبال سحر - قهوه باتسام مشهد (ساعت ۱۵)

* ستاد ملی گاز تهران - استقلال تهران (ساعت ۱۷)