به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل غله استان در مراسم افتتاح این جشنواره گفت: شهرستان میبد از گذشته به عنوان شهر آسیاب‌های آبی، پایگاه آرد و نان در استان شناخته می‌شد.

سید جلال موسوی افزود: امروز هم با ظرفیت‌هایی که در حوزه تولید آرد صنعتی دارد و نان‌های سنتی که ذائقه میبدی هاست، دومین جشنواره نان را در مجموعه نارین قلعه برگزار کرده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه میبد هم اظهار داشت: نانوایان و همه زنان و مردانی که در زمینه انواع نان و فراورده‌های آن فعالیت دارند، محصولات خود را در ۷۶ غرفه عرضه کرده‌اند.

محمد جواد احمدی با بیان اینکه در این جشنواره غرفه‌های دیگر از سوغاتی‌های میبد هم حضور دارد، تصریح کرد: این جشنواره تا جمعه دوم آبان برپاست.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی نان و نانوایان میبدی و ظرفیت‌های آرد و فراورده‌های آن به مردم استان است.