مسئولان مربوطه با پیگیری‌های مستمر، پروژه هدایت پساب‌های خانگی در این دره را آغاز کرده‌اند تا ضمن حفظ محیط زیست، از گسترش آلودگی جلوگیری کنند.

در حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزشی، پروژه چمن مصنوعی روستای تشویر در شهرستان طارم با تلاش و همکاری اداره ورزش و جوانان، مسکن و شهرسازی و صدا و سیمای استان زنجان به مراحل پایانی رسیده و افتتاح رسمی آن هفته آینده انجام خواهد شد.

مردم و مسئولان محلی از پیگیری و همراهی دستگاه‌های اجرایی برای حل این مسائل تشکر و قدردانی کردند.