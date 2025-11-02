رفع آلودگی دره خرگوش بین خرمدره و ابهر تا افتتاح قریبالوقوع زمین چمن مصنوعی در روستای تشویر طارم در شهر خبر پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دره خرگوش، واقع در محدوده بین شهرستانهای خرمدره و ابهر، که زمانی زیستگاه فراوان خرگوشها بود، هماکنون به دلیل ورود پسابهای خانگی و تجمع موذیها به منبع آلودگی تبدیل شده است. این آلودگیها به زمینهای کشاورزی انتقال یافته و سلامت محصولات و مردم منطقه را تهدید میکند.
مسئولان مربوطه با پیگیریهای مستمر، پروژه هدایت پسابهای خانگی در این دره را آغاز کردهاند تا ضمن حفظ محیط زیست، از گسترش آلودگی جلوگیری کنند.
در حوزه توسعه زیرساختهای ورزشی، پروژه چمن مصنوعی روستای تشویر در شهرستان طارم با تلاش و همکاری اداره ورزش و جوانان، مسکن و شهرسازی و صدا و سیمای استان زنجان به مراحل پایانی رسیده و افتتاح رسمی آن هفته آینده انجام خواهد شد.
مردم و مسئولان محلی از پیگیری و همراهی دستگاههای اجرایی برای حل این مسائل تشکر و قدردانی کردند.