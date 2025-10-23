به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه سوم نوسازی بافت فرسوده کشور را کسب کرد گفت: در دولت چهاردهم ۲۰ پروژه در حوزه بازآفرینی شهری در سطح محلات هدف شهر‌های استان خراسان جنوبی تعریف شده است.

میر محمد مودی با بیان اینکه ۶۵ محله هدف بازآفرینی در ۱۵ شهراستان خراسان جنوبی شناسایی شده است، گفت: تاکنون ۲۰ نشست شهرستانی و ۵ نشست ستاد بازآفرینی شهری در خراسان جنوبی با حضور فعال اعضای ستاد برگزار شده است.

وی با اشاره به تخصیص ۴۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارت تملک دارایی برای اجرای ۲۰ پروژه بازآفرینی شهری افزود: میزان جذب این اعتبارات به بیش از ۱۱۵ درصد رسیده و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها نیز به ۹۲ درصد رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در بخش تأمین قیر نیز هزار و ۲۰۰ تن معادل ۱۰۰ درصد سهمیه جذب شده و برای سال ۱۴۰۴ برنامه جذب ۱۸۰۰. تن قیر در دستور کار قرار دارد.

مودی با بیان اینکه تاکنون برای ۴۵ واحد پروانه نوسازی مسکن در سطح محلات هدف بازآفرینی صادر شده، گفت: در راستای اجرای طرح کلید به کلید در استان خراسان جنوبی، ۲۰ هزار متر مربع زمین درقالب ۷۵ قطعه تفکیکی از اراضی طرح نهضت ملی مسکن پیش بینی شده است.