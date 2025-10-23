به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اجرای ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، ارائه هرگونه خدمات بیمه‌ای از سوی شرکت‌های بیمه، از ابتدای آبان ماه سال جاری، منوط به استعلام از «سامانه ملی املاک و اسکان» خواهد بود.

بر این اساس ضروری است محل اقامت فعلی شهروندان در سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir توسط ایشان ثبت شده باشد.

برای ثبت سریع محل اقامت، کد پستی ملک و شناسه قبض برق الزامی است و در صورت مالکیت ملک محل اقامت و داشتن سند تک برگ، اطلاعات سند نیز مورد نیاز است.

شهروندان هنگام دریافت هر گونه خدمتی از شرکت‌های بیمه، ضروری است اطمینان حاصل کنند که اطلاعات محل اقامت فعلی (کدپستی) ایشان توسط بیمه گر استعلام می شود.

شایان ذکر است سامانه ملی املاک و اسکان به صورت سیستمی و برخط به بیمه مرکزی متصل است و نیازی به ارائه هیچ گونه پرینتی از سامانه املاک و اسکان یا کد رهگیری سامانه وجود ندارد.