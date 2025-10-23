پخش زنده
بنیاد برکت گیلان برای حمایت از ۷۰ طرح گلخانهای بیش از ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید حقی، مجری اشتغال بنیاد برکت گیلان، به همراه اکبری، مسئول بنیاد برکت شهرستان ماسال، از طرحهای تولید و کشت صنوبر روستای چپهزاد شاندرمن، تولید گیاهان دارویی و بهداشتی روستای چالهسرای شاندرمن، تولید گیاهان آپارتمانی و تزیینی شاندرمن و تولید حبوبات و صیفیجات روستای وشمهسرای ماسال بازدید کردند.
وحید حقی مجری اشتغال بنیاد برکت گیلان، گفت:از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، بیش از ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در حوزه گلخانهای استان گیلان پرداخت کرده است.
وی افزود: در قالب این حمایتها، ۷۰ طرح اشتغال گلخانهای شامل تولید نهال و نشا، پرورش گلهای آپارتمانی، گلهای شاخهای و گیاهان دارویی مورد پشتیبانی قرار گرفتهاند.
مجری اشتغال بنیاد برکت گیلان، گفت: این طرحها علاوه بر افزایش تولید محصولات باکیفیت، فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان و بانوان روستایی ایجاد کرده و موجب افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان شده است.
حقی با بیان اینکه هدف از این بازدیدها، بررسی روند اجرای طرحها و حمایت از کارآفرینان محلی در راستای توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی استان گیلان است افزود: بنیاد برکت همچنان با جدیت مسیر حمایت از مشاغل خرد و خانگی، توسعه طرحهای دانشبنیان و گسترش اشتغال پایدار در مناطق محروم و کمبرخوردار را ادامه میدهد.