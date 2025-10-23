به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان،سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با تأکید بر اهمیت حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی افزود: مرمت عمارت برج تاریخی یزدان‌آباد شهرستان زرند با اختصاص اعتبار بیش‌از ۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی آغاز شده است.

مرتضی نیکرو تصریح کرد: عملیات اجرایی مرمت در این مرحله شامل خاک‌برداری با دست، پاک‌سازی، سامان‌دهی، کف فرش و استحکام‌بخشی بنا را شامل می‌شود.

او با تاکید بر نقش اثرگذار بنا‌های تاریخی در تداوم هویت فرهنگی و تاریخی جوامع، بر اهمیت مرمت و احیای ابنیه تاریخی شهرستان زرند افزود: مرمت و حفاظت از بنا‌های تاریخی زرند نه‌تنها اقدامی در پاسداشت میراث گذشتگان است، بلکه زمینه‌ساز توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و افزایش نشاط اجتماعی در منطقه محسوب می‌شود.

نیکرو خاطرنشان کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان زرند و هم‌افزایی میان مردم، نهاد‌های محلی و دستگاه‌های اجرایی، در مسیر تحقق شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گام برمی‌داریم تا سیمای تاریخی و فرهنگی این سرزمین هرچه بیشتر در سطح ملی و جهانی بدرخشد.