رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از تشکیل کمیته مشترک بین ایمیدرو و سفارت ایران در چین خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ محمدمسعود سمیعی نژاد که در رأس هیأتی از مدیران شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی به چین سفر کرده است، در دیدار با عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در پکن، با اعلام این خبر گفت: طی این نشست موارد توسعه همکاری با کشور چین تشریح و مسیر همکاری‌ها در راستای تحقق اهداف کلان معدن و صنایع معدنی ایران مشخص شد.

به گفته معاون وزیر صمت، موارد همکاری عمدتا در راستای انتقال تکنولوژی، جذب سرمایه، اجرای طرح‌های مشترک زیرساختی و معدنی است.

سمیعی نژاد افزود: هدف از همکاری‌های دو طرف، تعیین مسیر‌های دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه ایران، برنامه پانزدهم توسعه چین و طرح همکاری‌های ۲۵ ساله بین دو کشور است.

رایزنی معاون وزیر صمت با شرکت‌های بزرگ معدنی چین

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ادامه سفر به چین با برخی مدیران عامل شرکت‌های بزرگ چینی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

محمدمسعود سمیعی نژاد در نشستی با مدیران تعدادی از شرکت‌های چینی با برشمردن زمینه توسعه همکاری‌های دو طرف، گفت: این همکاری شامل توسعه همکاری در انتقال تکنولوژی‌های مورد نیاز زنجیره فلزی، غیر فلزی، فرآوری مواد معدنی و عناصر نادر خاکی و نیز تکمیل تعهدات باقیمانده از پروژه‌های پیشین است.

رئیس ایمیدرو تاکید کرد: تقویت همکاری‌ها برای سرمایه گذاری خارجی مشترک و جذب سرمایه در طرح زیرساختی آب و انرژی جزو زمینه‌های روابط با آن شرکت‌ها خواهد بود.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: این همکاری‌ها می‌تواند بخشی از اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه معدن و صنایع معدنی را محقق کند.

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور شرکت در بیست و هفتمین اجلاس صنایع معدنی چین که در بندر تیان جین برگزارمی شود در صدر هیأتی از مدیران شرکت‌های معدنی به این کشور سفر کرده است.

در این سفر شماری از مدیران صنعت از جمله علی امرایی (مدیرعامل گهرزمین)، محسن مصطفی‌پور (مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران)، مصطفی فیض (مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران)، سعید زرندی (مدیرعامل فولاد مبارکه)، علی رسولیان (مدیرعامل فولاد سنگان)، رئیس ایمیدرو را همراهی می‌کنند.